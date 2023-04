F1 | GP Azerbaijan | pole di Leclerc anche nella Sprint Shootout

(Di sabato 29 aprile 2023) BAKU - Ladel GP di, quarto round della stagione 2023 di F1 , ha visto Charlesconquistare il miglior tempo, fermando il cronometro in ...

BAKU - La Sprint Shootout del GP di, quarto round della stagione 2023 di F1 , ha visto Charles Leclerc conquistare il miglior tempo, fermando il cronometro in ...BAKU - Charles Leclerc fa segnare la miglior prestazione nella Sprint Shootout del Gran Premio di, quarto appuntamento del mondiale F1 . F1, griglia di partenza Sprint PRIMA FILA 1. Charles Leclerc (Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull) SECONDA FILA 3. Max Verstappen (Red Bull) 4. George Russell (Mercedes) TERZA FILA 5. Carlos ...Nyck De Vries AlphaTauri RISULTATI DEL VENERDI' QUALIFICHE - Superposition per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP. Il monegasco batte le due Red Bull, mentre l'altra Ferrari di ...

Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan, Verstappen 2° Sky Sport

Il monegasco della Ferrari si ripete nel nuovo format, battute ancora le Red Bull di Perez e Verstappen BAKU - La Sprint Shootout del GP di Azerbaijan, quarto round della stagione 2023 di F1, ha visto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8 OGGI: ORARI IN CHIARO SHOOTOUT E SPRINT RACE CHE COS’E’ LA SHOOTOUT E COME FUNZIONA 11.21 RIEPILOGO TEMPI Q3 1 Charles LECLERC Ferrari1:41.697 3 2 S ...