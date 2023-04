F1 | GP Azerbaigian | gli orari tv – Quando e dove vedere qualifiche e gara Sky | Now e TV8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) A quasi un mese di distanza dall’ultimo appuntamento in Australia, torna la Formula 1 con il Gran Premio di. Tutti a caccia di Max Verstappen, leader del mondiale e trionfante nell’ultima uscita a Melbourne e in Bahrein. Il tedesco è a +15 sull’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Ottima annata finora per l’Aston Martin di Fernando Alonso: lo spagnolo è reduce da 3 podi di fila nelle prime 3 tappe del mondiale e vuole ripetersi a Baku. Speranze di rinascita per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz: lo spagnolo viene dall’incidente con Alonso in Australia, che gli è costata 5 secondi di penalità, passando dalla quarta posizione alla dodicesima. Invece, il monegasco, decimo in classifica a 6 punti, vuole rifarsi dopo la disfatta di Melbourne,alla terza curva del primo giro è finito sulla ghiaia. In pista anche la Mercedes di ...