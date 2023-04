F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | Sargeant salta la sprint race | Ocon parte dalla pit-lane

(Di sabato 29 aprile 2023) Modifiche alla griglia dinza delladel GP dididi F1: Logan, pilota statunitense della Williams, non correrà la garaa causa dei danni riportatisua vettura dopo l’incidente in curva 15 nella shootout. Altro cambiamento riguarda Esteban: il pilota della Alpine scatteràpit-perché ha dovuto apportare modifiche alle sospensioni della sua macchina in regime di parco chiuso. LA GRIGLIA DINZA SportFace.

Charles Leclerc fa incetta di pole. Dopo quella (vera) nelle qualifiche del GP di, la terza consecutiva per lui a, oggi il monegasco della Ferrari ha intascato la prima storica Shootout pole della F1, nella mini sessione che definiva la griglia di partenza della ...Il Gran Premio dell'in programma aproseguirà la sua storia in F1 per almeno altri tre anni . Il circuito azero, infatti, è stato confermato ufficialmente nel Circus fino al 2026 con il rinnovo del ..., Ocon dalla pit lane L'Alpine ha violato il regime di Parco Chiuso sulla vettura di Esteban Ocon , che dunque partirà dalla pit lane sia nella Sprint di oggi che nel Gran Premio dell'...

F1 GP Azerbaijan 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Fanpage.it

Formula 1 GP Azerbaijan qualifiche Shoot-Out – Vi riportiamo l’incidente ... Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della Sprint a Baku.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche shootout – Griglia di partenza Sprint – Come vedere la Sprint in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...