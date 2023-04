F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | griglia di partenza sprint race | risultati qualifiche Shootout

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladidelladel GP dididi F1: ecco idelle nuovissime, che debuttano quest’oggi, sabato 29 aprile, e che mettono in palio la pole e le altre caselle per la gara del pomeriggio sulla distanza della mezzora (100 km) più un giro. Nuovo format eslegate dal resto del weekend, ci saranno in palio da otto a un punto e qualificarsi nel migliore dei modi è fondamentale. Q1, Q2 e Q3, ma durata più ridotta e con delle particolari regole.DIPrima fila 1. 2. Seconda fila 3. 4. Terza fila 5. 6. Quarta fila 7. 8. Quinta ...