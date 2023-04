F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | gara su TV8? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladella domenica del GP didisarà visibile su? Ecco di seguito tutte le informazioni sue come vederla in tv in chiaro. Dopo la sprint del sabato, si torna in pista e stavolta si segue la griglia di partenza decretata venerdì con le qualifiche. Punti pesanti stavolta in palio e non c’è tempo per fermarsi, per cui appuntamento alle ore 15 di domenica 30 aprile. Lantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go. Nientesu, ma ci sarà una differita. Sportface, inoltre, come da tradizione vi terrà informati con lascritta. SportFace.