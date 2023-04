F1 | Frederic Vasseur ci crede | “In gara saremo in lotta con la Red Bull”

(Di sabato 29 aprile 2023) Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto nella Sprint Race del GP di Azerbaijan 2023, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position, ma nulla ha potuto contro lo strapotere della Redguidata da Sergio Perez. Il monegasco è comunque riuscito a lasciarsi alle spalle Max Verstappen e a salire sul podio per la prima volta in stagione. L’alfiere della Scuderia di Maranello ci riproverà nel Gran Premio di domani, quando partirà sempre al palo. A completare la giornata in casa Ferrari è stato il quinto posto di Carlos Sainz, che ha chiuso alle spalle della Mercedes di George Russell. Giornata positiva dopo i primi tre appuntamenti difficili per il Cavallino Rampante e il team principalha analizzato nel dettaglio questo sabato ai ...

Lo ha detto il team principal della Ferrari,, a Sky Sport dopo la Sprint Race in Azerbaigian in cui si sono visti miglioramenti in casa Cavallino, col secondo posto di Leclerc in ...Risultati che, secondo il parere dinon rispecchiano il reale valore della SF - 23 che già dalla gara dell'Albert Park aveva fatto intravedere dei segnali di ripresa. 'Se parliamo ...lo aveva anticipato alla vigilia, sottolineando l'importanza di massimizzare il tempo nell'unica sessione di prove libere per preparare l'assetto: ' Non porteremo molti aggiornamenti ...

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è detto soddisfatto dei progressi visti in pista a Baku. Ma domani sarà tutta un'altra storia ...Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto nella Sprint Race del GP di Azerbaijan 2023, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Il pilota della Ferrari è scat ...