(Di sabato 29 aprile 2023) Conclusa la prima Sprint Race della stagione 2023 della F1. A Baku (Azerbaijan), è arrivato il sigillo della Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha preceduto nell’ordine il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e il compagno di squadra, Max. RB19 che, anche in questo format, si è confermata la migliore nella gestione delle gomme e per Perez è stato relativamente semplice imporsi. Discorso diverso per, fortemente condizionato dal contatto nel primo giro con il britannico George(Mercedes). La monoposto del neerlandese è stata danneggiata, infatti, all’altezza della fiancata sinistra e chiaramente ciò non gli ha permesso di esprimere tutto il potenziale della macchina. Molto nervoso al termine della gara, il neerlandese ha voluto chiarirsi con, facendogli presente di essere stato ...

Dipende dae da cosa ne pensa, ma se vuole tornare di nuovo, potrebbe farlo ''.... ex - Red Bull ora direttore tecnico della Aston Martin, ospite del podcast Beyond the Grid - da quandoha preso in mano la squadra e poco dopo è arrivato Adrian [Newey], una delle ..., il direttore della Red Bull, che non ha ottimi rapporti con la Mercedes e soprattutto con il suo capo Toto Wolff, avrà tutto da guadagnare nel non far arrabbiare Fred Vasseur, il ...

F1, Christian Horner: "Russell ha buttato fuori Verstappen in curva-3, Max era giustamente arrabbiato" OA Sport

Conclusa la prima Sprint Race della stagione 2023 della F1. A Baku (Azerbaijan), è arrivato il sigillo della Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha preceduto nell’ordine il monegasco Charles Lecl ...Conferme inaspettate sul futuro di Verstappen, il capo scuderia di Red Bull ha confermato tutto, l'olandese verso il ritiro ...