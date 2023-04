F1 | Charles Leclerc sconsolato | “Non possiamo cambiare la macchina…Siamo migliorati | ma vincere…”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Il massimo possibile.si è dovuto accontentare del secondo posto nella Sprint Race del GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista cittadina di Baku il pilota del Principato ha colto una significativa piazza d’onore, alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez e davanti all’altra RB19 dell’olandese Max Verstappen.ha tentato di tenersi dietro Perez, ma la Safety Car entrata per il problema tecnico alla gomma dell’AlphaTauri del giapponese Yuki Tsunoda ha rovinato i piani del ferrarista, e con il distacco azzerato è stato ancor più semplice per Checo completare il sorpasso e andare via. Bravo, comunque,a cogliere il primo podio dell’annata, ma con la consapevolezza che domani, pur partendo dalla pole-position sarà decisamente complicato vincere. “Non ...