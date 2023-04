F1 | Charles Leclerc | “Molto contento del mio primo giro | mi dispiace per Carlos Farò di tutto per vincere”

(Di sabato 29 aprile 2023)bissa la pole position di ieri e si impone anche nell’inedita Sprint Shootout, ottenendo così la prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint Race di Baku valevole per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2023, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa si è confermato il più forte del lotto sulsecco, precedendo le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen nonostante un errore nel suo ultimo tentativo di time-attack nel Q3. “Con la gomma soft è stato un po’ complicato, perché arrivi in Q3 senza aver girato con questa mescola da ieri. Le condizioni sonodiverse rispetto alle qualifiche del venerdì, quindi la macchina si comportava in modo diverso. Il posteriore si è surriscaldato nel secondo, ho spinto un po’ di più per migliorare e ...

