F1 | Carlos Sainz | “Penso solo a limitare i danni | la Ferrari non mi dà fiducia” – VIDEO

(Di sabato 29 aprile 2023)mastica amaro al termine della sua Sprint Race del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Baku, infatti, il pilota dellanon è andato oltre la quinta posizione a 10.3 secondi di distacco da Sergio Perez, al termine di una prova davvero poco brillante. Lo spagnolo, dopotutto, conferma come il weekend sulle sponde del Mar Caspio stia proseguendo con parecchie difficoltà, e un feeling complicato con la sua SF-23. “Una Sprint Race che conferma la difficoltà di feeling. L’importante in questo momento è, è un weekend difficile dal punto di vista mentale. Guidare una vettura che non mi dà buoni feedback su questo tipo di pista rende ogni giro particolarmente duro. Sto facendo piccoli cambiamenti sul mio stile di ...