(Di sabato 29 aprile 2023)Leclerc batte un altro colpo! Il primo-manprima volta storica dellaè il monegasco che ottiene una-bis a Baku nel GP di Azerbaigian che gli permetterà di partire dalla prima casellaRace di questo pomeriggio. Accanto a lui non ci sarà Max Verstappen, ma Sergio Perez che è secondo, mentre l’olandese chiude terzo. Completa la secondaGeorge Russell, mentre Carlose Lewis Hamilton partiranno dalla. Leclerc è andato anche a muro nel secondo tentativo nel Q3, ma ci sarà tempo per sistemare la macchina per la gara. In Q1 la Ferrari conferma i progressi mostratigiornata ...

... dopo una lunga sosta e con l'arrivo di novità che rivoluzionano il sabato della formula 1,... Alla fine siamo in pole, è una sorpresa positiva anche se in gara credo saremodietro un ...... capace di cogliere conLeclerc la prima pole position della stagione. Un risultato non del ... pole position spaziale a Baku! Gioia Ferrari, Leclerc sorride: "Oggi perfetti, ma in gara...... è statopiù categorico nell'allontanare questo scenario di mercato. MAI PARLATO Wolff ha spiegato di ritenere completamente infondate le voci degli ultimi giorni: '' Come ha detto, ...

F1, ANCORA CHARLES LECLERC! Pole-bis nella Sprint Shootout, Sainz in terza fila OA Sport

Charles Leclerc batte un altro colpo! Il primo pole-man nella prima volta storica della Sprint Shootout è il monegasco che ottiene una pole-bis a Baku nel GP di Azerbaigian che gli permetterà di parti ...Al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, una mostra dedicata agli artisti spagnoli del Rinascimento e agli influssi reciproci, ancora attuali ...