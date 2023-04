F Romano pubblica | #Atléti…

Il Trapani 1905 ha un nuovo proprietario. Dopo giorni di trattative, Marco La Rosa ha deciso di cedere il 70% delle sue quote a Valerio Antonini, imprenditore. La notizia è stata resaattraverso una nota del nuovo proprietario, che ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto. Antonini ha dichiarato di essere entusiasta di ...... sottosegretario di Stato allaamministrazione nel quarto governo Berlusconi: questi sono solo alcuni degli incarichi ricoperti dall'esponentenella sua vita. L'annuncio della morte è ...'La responsabilità di Rosa Bazzi e Olindoè stata affermata nei tre gradi di giudizio. I giudici hanno espresso valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dallaaccusa e ...

"Women in CyberSecurity", due italiane tra le prime 30 al mondo ... Fortune Italia

Ascolta l'articolo Non si fermano le polemiche sul caso della Strage di Erba. Dopo l’annuncio della possibile revisione del processo che ha visto imputati i coniugi Rosa e Olindo Bazzi, la Procura di ...In esposizione per la prima volta per la mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi” al Museo Nazionale Romano dal 4 maggio al 30 luglio ...