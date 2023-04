F 1 Sprint | Azerbaijan - Leclerc in pole anche nella Shootout Qualifying

(Di sabato 29 aprile 2023) Charlessembra essere diventato imbattibile sul giro secco a Baku. Il monegasco della Ferrari ha ottenutolapositionQualitying, valida per definire la griglia di partenza della garadi questo pomeriggio.ha ottenuto il miglior tempo, precedendo le due Red Bull di Perez e Verstappen. Sul finale ha però commesso un errore ed è andato a sbattere, danneggiando l'ala anteriore, ma è un problema irrilevante per il prosieguo della sua giornata. Così in Top 10. Il primo degli inseguitori è George Russell, chedi questo pomeriggio si schiererà in seconda fila, al fianco di Verstappen. L'inglese ha preceduto l'altra Ferrari SF-23 di Carlos Sainz e la Mercedes W14 del compagno di ...

BAKU - Scatta ladel Gran Premio di, valido come quarto appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 . Charles Leclerc proverà a replicare la splendida prestazione del venerdì, dove è riuscito a ...Altra prestazione 'magistrale' di Charles Leclerc nella sessione di Shoot - Out valida per ladel Gran Premio dell', quarto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante una piccola sbavatura sul finale, che gli ha provocato la rottura dell'ala anteriore, il ...Ancora Ferrari protagonista in. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, in 1:42.820 nelle 'miniqualifiche' della Garadi oggi sul circuito di Baku. Il ferrarista ha staccato di quasi mezzo secondo(0.468) il ...

F1 su TV8, GP Azerbaijan 2023: orari in chiaro, programma, differita qualifiche Shootout e Sprint Race OA Sport

Charles Leclerc fa il bis nella prima 'Sprint Shootout' della storia e partirà dalla pole position per la gara sprint del GP Azerbaijan in programma oggi ...Finale con il botto per il monegasco della Ferrari, che danneggia l'ala anteriore nel suo ultimo tentativo. Il miglior tempo resta il suo e la Red Bull insegue ...