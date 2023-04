Eventi 1° maggio | cosa fare a Bologna per la Festa dei Lavoratori

(Di sabato 29 aprile 2023) "La Costituzione, casa comune" è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per l'evento che si terrà il Primoin Piazzare a. "Non solo una, ma anche una giornata di lotta - spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Camera del Lavoro metropolitana di- perché dovrà anche rispondere all'ultima provocazione del governo, che nel giorno delladeidecide diun decreto che ulteriormente precarizza il lavoro". "E' unacomune, non è di parte, non è di uno contro gli altri. Ci sono criticità, è innegabile emo delle manizioni a seguire", spiega Enrico Bassani, segretario generale Cisl di. "Al centro della ...

Inoltre, fino al primo, dalle 17.00 alle 21.30, nell'ambito di 'Mangia Sano Italia' viene allestito un punto degustativo con alcuni dei prodotti del paniere presso gli spazi dell'Enoteca ...Nel mese didi ogni anno si celebra la festa dell'Europa, nell'anniversario del discorso pronunciato il 9del 1950 da Robert Schumann, con cui veniva formulata una proposta di cooperazione politica, di fatto considerata l'atto di nascita di quella che, oggi, è l'Unione europea.La Società Musicale "Giuseppe Verdi" " Città di Biella lunedì 1°alle ore 21.00 terrà presso il Palasport di Via Paietta, 49 in Biella un Concerto per la "Festa dei lavoratori " Viva l'...

Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi MilanoToday.it

L'1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori in diversi Paesi del mondo: scopriamo le origini e la storia di questa importante ricorrenza ...Questo il tema al centro della manifestazione a Varese come in tutta Italia. L’evento prenderà il via lunedì in piazza Repubblica poi il corteo per le vie.