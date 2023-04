Eurovision Song Contest | la Rai affida il commento a Mara Maionchi e Gabriele Corsi

(Di sabato 29 aprile 2023) Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana di2023 . Saranno, come svelato ieri sera durante la trasmissione "...

Una inedita ed effervescente coppia per commentare l'edizione italiana diContest 2023 . Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi , come svelato ieri sera durante la trasmissione "Stasera c'è Cattelan", il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad ...... ospite a New York al Jimmy Fallon Show, gruppo di apertura all'Contest) e i Fresh'n'Clean (gruppo giovani vincitore al Riccione Hip Hop Contest). Domenica 30 continuerà con le altre ...A proposito di musica, qualcuno ha potuto visitare in via eccezionale il palco dell'Contest 2023 che si terrà a Liverpool tra il 9 e il 13 maggio, con Marco Mengoni a rappresentare l'...

All'interno della rubrica "Eurovision: a little bit more" sul canale YouTube del concorso è presente un'esibizione di Marco Mengoni con il brano "Luce" ...Disponibile la compilation dell'Eurovision 2023, sia in formato fisico che digitale e, a partire dal 26 maggio, anche in vinile.