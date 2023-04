Estorsione e associazione a delinquere | latitante in manette

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, avviate da alcuni giorni nel territorio della Valle dell’Ufita al fine di rintracciare pericolosi latitanti, individuavano in strada, nel Comune di Grottaminarda, un 55enne, che da successivi e immediati controlli risultava essere un pluripregiudicato di Napoli. A suo carico, dalla banca dati delle Forze di Polizia, emergeva un ordine di carcerazione, emesso il 12 aprile 2023 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di anni 4, mesi 8 e giorni 22 di reclusione a seguito di sentenza di condanna definitiva per i reati die partecipazione adperdi stampo mafioso. Il soggetto veniva pertanto ...

