Escalation senza fine in carcere | trovati cellulari e coltelli artigianali

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCasa Circondariale di Avellino,ancora un sequestro died oggetti non consentiti, atti ad offendere. A dare la notizia il Segretario Regionale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Vincenzo Palmieri. Non è terminata l’eco della aggressione avvenuta ieri nei confronti di due agenti in servizio, trasportati al Pronto Soccorso,ad opera di detenuti sempre più violenti che imperversano nella Casa Circondariale Avellinese. Nella mattinata odierna durante una brillante operazione di servizio della Polizia Penitenziaria sono stati rinvenuti tre micro, dueaccuminati e affilati atti ad offendere. Di questi oggetti, dueed i duesono stati riin spazi comuni ...

