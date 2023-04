Erdogan riappare in pubblico | riparte la campagna elettorale del Sultano

(Di sabato 29 aprile 2023)ha partecipato alla fiera della tecnologia di Istanbulndo in undopo aver annullato per quattro giorni impegni pubblici ed elettorali per problemi di salute

I rumors erano stati inoltre amplificati in ragione della scadenza elettorale che si avvicina: in Turchia si voterà il prossimo 14 maggio per conferire allo stessoun ulteriore mandato o ...Giovedì 27 aprile,ha partecipato in videoconferenza all'inaugurazione della centrale nucleare di Akkuyu. Le notizie sul malore dihanno spinto molti a domandarsi se e quanto i ..."Siamo insieme per condividere la gioia di una grande iniziativa che piacerà alla Turchia, tra i Paesi che detengono l'energia nucleare nel mondo", ha affermato, ricordando che quello di ...

Turchia, Erdogan riappare in pubblico dopo il malore di martedì - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Erdogan ha partecipato alla fiera della tecnologia di Istanbul riapparendo in un pubblico dopo aver annullato per quattro giorni impegni pubblici ed elettorali per problemi di salute ...