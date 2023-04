Enrico Varriale | la chiamata choc con voce camuffata all' amante dagli studi Rai | ' Morirai' Rischia un secondo processo

avrebbe telefonato a una donna dai telefoni della Rai e con voce contraffatta le avrebbe sussurrato 'morirai'. È l'ultimo, inquientante, retroscena che emerge dopo la chiusura delle ...Minacce di morte dai telefoni della Rai. Emerge anche questo particolare nella seconda indagine conclusa dai magistrati romani a carico. Il giornalista sportivo infatti avrebbe minacciato una donna con cui aveva una relazione. E nel tentativo di non svelare la sua identità avrebbe contraffatto la sua voce chiamandola ...'Se mi denunci ti ammazzo', le avrebbe detto l'ex vicedirettore di Rai Sport,, già a giudizio per stalking e lesioni in danno della ex compagna e ora a rischio processo, con le ...

Enrico Varriale, un'altra donna accusa il giornalista di stalking e lesioni. «Se mi denunci ti uccido» ilmessaggero.it

Urla e insulti sempre più pesanti, liti culminati in minacce di morte e anche in uno scontro violento, con lei che viene spinta in terra, sbatte la testa e perde i sensi. «Se mi ...Chiuse le indagini sul giornalista Rai, accusato di aver perseguitato e picchiato una donna con la quale aveva una relazione. Il 63enne è già a giudizio per una vicenda analoga ai danni della ex compa ...