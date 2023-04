Enrico Varriale | altro terremoto | Morirai | la telefonata dai telefoni Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Nuovoper. Il popolare giornalista sportivo della Rai, già sospeso e in causa con viale Mazzini dopo la brutta vicenda personale che lo vede indagato per stalking sulla sua ex compagna, avrebbe telefonato a una donna daidella stessa Rai e con voce contraffatta le avrebbe sussurrato "". È quanto emerge dalle carte della chiusura delle indagini, notificata al giornalista dalla pm Daniela Cento. Le telefonate risalirebbero al 19 dicembre del 2021:e la donna avevano una relazione, ma 10 giorni prima ci sarebbe stata una violenta discussione tra i due culminata con una aggressione fisica da parte del cronista. Si parla di schiaffi, che avrebbero fatto perdere conoscenza alla donna, e di minacce esplicite, "Se mi denunci, ti ammazzo". ...