Enrico Varriale | accuse da un’altra donna | “Minacce di morte dai telefoni Rai” Verso un secondo processo

(Di sabato 29 aprile 2023) L’ex vicedirettore di Raisport,, già a giudizio per stalking e lesioni in danno della ex compagna rischia un altro, con le stesseda. In base a questa testimonianza, la pm Daniela Cento ha chiuso le indagini a carico del giornalista. Il prossimo passo della Procura di Roma potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio. Ilprocedimento viene alla luce quando mancano pochi giorni all’udienza del primo procedimento, che vedeaccusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Unin cui sarà sentita anche questa seconda vittima. La prima accusa, approdata già in aula, verte soprattutto su un episodio avvenuto nell’agosto del 2021, quando ...

19 Minacce di morte dai telefoni della Rai. Emerge anche questo particolare nella seconda indagine conclusa dai magistrati romani a carico. Il giornalista sportivo - scrive oggi Repubblica - avrebbe minacciato una donna con cui aveva una relazione. E nel tentativo di non svelare la sua identità avrebbe contraffatto la sua ...Leggi Anche Accuse di stalking,sospeso dal video dai vertici Rai Leggi Anche Il giornalistasubito a processo per stalking e violenza Come descritto dal Corriere , nelle telefonate fatte dai telefoni ...Le minacce di morte, secondo l'accusa, sarebbero state effettuate il 19 dicembre del 2021.avrebbe utilizzato, da quanto riporta Repubblica, un telefono della Rai, mentre era al lavoro. Ma lo avrebbe fatto oscurando il numero, per due volte di seguito, come riportano le carte ...

Repubblica: sono due le inchieste a carico dell'ex direttore di Rai Sport Enrico Varriale. È accusato di aggressioni e molestie ...Nuovi guai per il noto giornalista, a lungo vice direttore di Rai Sport, già a giudizio per stalking e lesioni ai danni della ex compagna ...