Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi? “Faccia a faccia con la produzione” | gli ultimi retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 aprile 2023)dei2023, in onda lunedì con una nuova puntata? E’ questo il quesito che in questi giorni appassiona i fan del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Una indiscrezione lanciata da The Pipol e anticipata in qualche modo da TvBlog.it che avevano anticipato alcune tensioni tra l’opinionista e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.