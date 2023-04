... che domenica si giocheranno un'importante fetta di salvezza nello scontro diretto contro la Cremonese, mentre l'Empoli sarà chiamato alla complicata sfida in trasferta sul campo del. In ...Le altre vittorie infatti (Bologna, Monza,, Sampdoria, Inter e Lecce appunto) sono state tutte per 1 - 0. A questo punto non si può più parlare di caso, o fortuna, perchè l'Empoli ha capito ...... che domenica si giocheranno un'importante fetta di salvezza nello scontro diretto contro la Cremonese, mentre l'Empoli sarà chiamato alla complicata sfida in trasferta sul campo del. In ...

Empolimania: a Sassuolo in cerca della reazione salvezza Calciomercato.com

Fino a due giornate fa, vale a dire prima della sfida con la Cremonese, l’Empoli di Zanetti aveva compiuto, in termini di punti, lo stesso identico percorso dell’Empoli di Andreazzoli. Gli in comune p ...Lentamente, quasi senza che nessuno se ne accorga, anche quest’anno l’Empoli sta finendo nella spirale negativa che la passata stagione l’ha portata a impaurirsi nonostante una classifica mai preoccup ...