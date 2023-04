(Di sabato 29 aprile 2023) Paolo, allenatore, parla in conferenza stampa alla vigliaa partita con il Sassuolo, valida per la 32ª giornata...

Commenta per primo Fino a due giornate fa, vale a dire prima della sfida con la Cremonese, l'diaveva compiuto, in termini di punti, lo stesso identico percorso dell'di Andreazzoli. Gli in comune però si fermano qui, perché tra le due stagioni le differenze sono ...QUI- Assenti De Winter e Akpa Apro; da valutare le condizioni di Vicario.dovrebbe rispondere col modulo 4 - 3 - 1 - 2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui ......Dionisi (che vuole riscattare comunque il ko per 3 - 0 subito dalla Salernitana) e di Paolo... DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo -, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 30 ...

Empoli, Zanetti: 'Torna Vicario dal 1'. Baldanzi Poteva vestire la maglia dell'Inter e nessuno si sarebbe accorto...' Calciomercato.com

Questo sito contribuisce alla audience de È arrivata la decisione su Guglielmo Vicario per il Sassuolo, il portiere torna titolare tra i pali. In conferenza stampa ne ha parlato l’allenatore dell’Empo ...Empoli: le parole di Zanetti "La partita è difficile perché il Sassuolo è forte. Nel girone di ritorno sta facendo quello per cui è costruito, è evidente che la partita dal punto di vista tecnico è ...