Elly Schlein | l' armocromista e Vogue Un' intervista che ha diviso sinistra e destra

(Di sabato 29 aprile 2023) La ministra Daniela Santanchè ha confessato che lei l’non ce l’ha. Però non ha criticato, anzi. «Si vede che è una donna curata, che ci tiene, che ha un look studiato....

La ministra Daniela Santanchè ha confessato che lei l' armocromista non ce l'ha. Però non ha criticato, anzi. "Si vede che è una donna curata, che ci tiene, che ha un look studiato. Ma ben venga, ben venga. Il problema ce l'ha la sinistra, capisco che per la sinistra sia uno choc". L'...La Segretaria nazionale del Partito Democratico,, sarà a Siracusa, domenica 30 aprile per sostenere Renata Giunta, la candidata sindaca della coalizione democratica e progressista alle prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio ...... torna con un nuovo monologo di Maurizio Crozza , che analizza le innovazioni portate dalla segretaria del Partito democratico,: "Ma che minchia è il 'game - changer' Un carica ...

Schlein, Polito la smaschera: "Gli operai non le interessano, quali voti vuole" Liberoquotidiano.it

NOVI LIGURE (ALESSANDRIA) (ITALPRESS) – Le amministrative sono “un grande valore perchè c’è bisogno di cambiamento e speranza. Veniamo da anni difficili in cui abbiamo visto acuirsi le disuguaglianze, ...La ministra Daniela Santanchè ha confessato che lei l’ armocromista non ce l’ha. Però non ha criticato Elly Schlein , anzi. «Si vede che è una donna ...