Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia | c’è un uomo dietro la fine della loro amicizia? Il gossip bomba

(Di sabato 29 aprile 2023) Le due storiche ex veline di Striscia la notizia,hanno messo un punto definitivo alla, durata anni e in apparenza inossidabile. Eppure, qualcosa trasi è rotto e nel corso di un’intervista al Corrieresera, la– pur non parlando apertamente – ha lasciato intendere la causadell’con lasia da attribuire ad un torto imperdonabile che quest’ultima le avrebbe fatto. Di cosa si tratti,non ha voluto dirlo, ma stando ad alcune indiscrezioni riportate recentemente da MowMagazine, sarebbe unla causa...

Tutti gli amori di Maddalena Corvaglia Oltre a parlare della fine della sua storica amicizia con, la quale avrebbe fatto qualcosa di "troppo grave", Maddalena Corvaglia , nella ...e Maddalena Corvaglia hanno litigato per colpa dell'ex marito dell'ex velina bionda L'indiscrezione che scotta viene lanciata da MowMag che spiega tutto in dettaglio e lancia un ..."Non la perdono". Sulla rottura (irreversibile) tra Maddalena Corvaglia e, spunta un'indiscrezione shock che tira in ballo Stef Burns, chitarrista di Vasco e ex compagno della velina bionda... di Maria Francesca Troisi N emiche amatissime È la storia di ...

Lite Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: c’entra ex di una delle due Blog Tivvù

Shaila Gatta torna a colpire dritto al cuore i suoi tanti ammiratori, l'ex velina di Striscia la Notizia si scopre quasi del tutto ...I profili Instagram pronti a regalarci look ispirazionali sono infiniti, ma per le amanti dello stile urban e Y2K basterà dare uno sguardo all’account Instagram di Elisabetta Canalis, sempre pronta a ...