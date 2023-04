(Di sabato 29 aprile 2023) Riduzione degli sprechi eddei consumi energetici. Azioni, insomma, volte al rispetto della Terra. Accanto al piano di autoproduzione di energia rinnovabile, il gruppo Fs ha, infatti, promosso un programma fatto di soluzioni concrete nel campo dell’efficienza energetica. Per muovere il Paese il gruppo Fs consuma infatti il 2% dell’intera quota energia utilizzata a livello nazionale. Nel Piano industriale del gruppo guidato da Luigi Ferraris c’è, a questo proposito, un obiettivo preciso: ottenere ogni anno unsul consumoglobale di Fs. Ma da dove partire? Efficientare i sistemi di illuminazione Fra le iniziative ci sono quelle che riguardano gli impianti di illuminazione di officine, stazioni, uffici, parcheggi, pensiline, sottopassi, gallerie, strade e piazzali. Per massimizzare l’utilizzo di luce ...

Abbiamo la quota annuale del Decreto Salvini di 50mila euro legata all', la quota di contributo annuale di 10mila euro da parte del Bacino Imbrifero Montano (BIM); inoltre ...... ripristino di una antica cascina che sarà trasformata in un asilo rurale; Racconigi - Villa San Lorenzo : restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche e; ...... ripristino di una antica cascina che sarà trasformata in un asilo rurale; Racconigi - Villa San Lorenzo : restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche e; ...

Efficientamento energetico e risparmio idrico. Gli obiettivi di Fs Formiche.net

Il primo cittadino: "Il manifesto a lutto che qualche buontempone ha affisso sui necrologi quest'inverno annunciando la morte del Comune ha sortito un effetto positivo" ...Si tratta di variazioni il cui ammontare è di oltre 16 milioni di euro (16.111.344) e che riguardano interventi finanziati dal PNRR per un importo complessivo di 14.385.040,00 e l’inserimento di fondi ...