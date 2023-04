Effetti speciali alle foto con app gratuite online

Leggi su navigaweb

(Di sabato 29 aprile 2023) Adobe Photoshop è il gold standard dei software diritocco, lo strumento preferito per molti grafici egrafi professionisti e non. Ma molte delle funzioni complesse che una volta si potevano fare solo se si era mastri di Photoshop, possono ora essere realizzate utilizzando programmi gratuiti che possono essere scaricati sul computer o utilizzati direttamente via web app. Nella guida che segue vi mostreremo infatti come applicare, usando per lo scopo solo web app o applicazioni semplici da usare tutti i giorni, senza dover leggere tutorial o cercare di imparare come fare un determinato tipo di effetto. LEGGI ANCHE -> Migliori app perperfette dal telefono 1) Bianco e nero Se vogliamo applicare l'effetto bianco e nero ...