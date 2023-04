Economia | Italia in crescita | il Pil sale dello 0 | 5% «Numeri oltre le stime | meglio di Parigi e Berlino»

E' la Fondazione Di Vittorio in un report dal titolo 'L'tra questione demografica, occupazionale e migratoria', ad entrare così nel dibattito che sta infiammando la politica e l'. Un ...approfondimento Non è un Paese per neonati: domande e risposte su natalità inFOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanentiNatalità,sestultima al mondo per numero di ...... rigenerazione urbana e intelligenza artificiale, che propone al pubblico una riflessione su come immaginiamo il nostro futuro, Senini Srl di Montichiari (BS), azienda leader innella ...

Il presidente della Regione Liguria: “Io credo che, in un Paese sempre più povero di classe dirigente, bisognerebbe consentire, a chi ha voglia di mettersi in ...Un lavoratore su quattro in Italia svolge una professione che richiede una qualifica inferiore al titolo di studio posseduto, ma nei giovani tra i 25 e i 34 anni la quota sale al 37,5% e al 44,3% tra ...