E Villa Mary divenne Curva

(Di sabato 29 aprile 2023) Sul Corriere Dello Sport online, si racconta di una favola contemporanea: "Castel Volturno. Vicino al Centro Tecnico della SscNapoli. Dove il Napoli si allena. C'è. Una residenza per anziani. Termina l'allenamento quotidiano. Escono dall'impianto i Calciatori Azzurri. Esi è trasforma inA eB. Tante persone si affacciano ai balconi. Altre scendono in strada. Con sciarpe. Bandiere. E cori per gli Azzurri. Che, di rimando, cominciano a suonare il clacson delle proprie autovetture. Un vero e proprio clima da stadio..." Il Napoli non è una "semplice" squadra di calcio: è molto di più... A cura di Alessandro Cardito

La passione per il Napoli non ha confini e non conosce età. Bellissima scena all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno dopo l'allenamento della squadra agli ordini di Spalletti., albergo per anziani, si è trasformata in una sorta di curva , con tantissime persone che, scese per strada o affacciate dai balconi, hanno aspettato l'uscita dei calciatori con tanto di ...- continua sotto - Sei sono gli spettacoli di questa Sezione previsti nella vomerese... Otto giorni dopo, il 25 giugno, al Teatrino della Verzura, Euridice Axen dirige sé stessa in "Shelley. ......Austin, ha deciso di mettere all'incanto i memorabilia più importanti nella carriera della ... Alla sua morte lacon tutto il suo contenuto era andata in eredità all'amica. Austin ha deciso ...

Passione senza età: "Villa Mary" diventa una curva azzurra Il Napoli Online

Villa Mary, albergo per anziani, si è trasformata in una sorta di curva, con tantissime persone che, scese per strada ...Freddy Mercury ha lasciato un patrimonio artistico inestimabile ma anche centinaia di oggetti da collezione unici, andranno tutti all’asta ...