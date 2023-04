E’ morto Umberto Minopoli | dirigente politico e manager

(Di sabato 29 aprile 2023) Lutto nel mondoed economico. E’. Nato a Pozzuoli (Na) il 16 febbraio 1954,è stato consigliere del Ministro per lo Sviluppo Economico per le politiche industriali. Formatosi nel Pci degli anni Sessanta e Settanta (Napolitano, Amendola e Chiaromonte erano stati i suoi principali riferimenti all’interno del partito), poi militante del Pd,era soprattutto un coerente e combattivo riformista. Dal 2013 era presidente dell’Associazione Italiana Nucleare. Dal 1993 al 1995 ha occupato posizioni di responsabilità nell’ambito del Dipartimento Studi del Gruppo Finmeccanica. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Attività Produttive tra il 1996 e il 1999. Perviene a Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dei Trasporti nel 1999, ...

