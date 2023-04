È morta Elisabetta Fabbrini | era stata direttrice dell’Asst Bergamo Ovest

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) “Oggi è una triste giornata per il sistema sanitario lombardo. Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile ci ha lasciati, direttore generaleNord Milano”. Lo dichiarano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ricordando l’ex, scomparsa dopo aver combattuto a lungo con un tumore. Toscana di nascita, era diventata presidente dell’ospedale di Treviglio nel 2016. “La dottoressa– sottolinea il presidente Fontana – era un’ottima professionista che, pur avendo appreso nel pieno della pandemia, del male che l’aveva colpita, non ha mai anteposto il suo bene a quello della collettività. Come una guerriera, piena di ...