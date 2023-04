Due Bandiere | una personale ed una per chi

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 29 aprile 2023) Gli Ultras 72: "Il destino sta per compiersi. Lo straordinario spettacolo di colori azzurri che addobbano Napoli, per la sua festa più bella, dovrà essere solo l'antipasto di quello che auspichiamo colorerà l’arena Maradona domenica. Troppe ne abbiamo passate in questi 33 anni. Tante generazioni si sono succedute. Alimentate solo dal racconto. E' il racconto che non ha mai fatto spegnere la fiamma della passione. E' il racconto che, da secoli, dà forza alla nostra identità. E' il racconto, che obbligherà tanti testimoni di domani, a raccogliere la staffetta. Ed a diventare anch’essi paladini della narrazione. Ma domani, proprio nel rispetto dei tanti, che con il loro insegnamento e con i loro racconti, ci hanno fatto innamorare di questi colori. E che, purtroppo, sono mancati: portate due. Unaed un’altra per chi non c’è più. Ed ...