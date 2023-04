' Droni sulla Crimea | tank di carburante in fiamme a Sebastopoli'

...con l'utilizzo did'assalto. Per questo motivo, sia la Crimea che il porto di Sebastopoli hanno sospeso la parata militare del 9 maggio, che ogni anno celebra la Giornata della Vittoria...Un tank di carburante è in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito ieri notte di un probabile attacco di un drone. Lo afferma il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail ...approfondimento Attacchi conRussia. Velivolo precipita a 100 km da Mosca Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su ...

Ucraina, la diretta - Droni sulla Crimea: in fiamme un deposito a Sebastopoli. Capo della Wagner: "La milizia cesserà di ... Il Fatto Quotidiano

Sebastopoli, 29 apr. (askanews) - Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco ...Un tank di carburante è in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito ieri notte di un probabile attacco di un drone. Lo afferma il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail ...