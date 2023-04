Dramma a Gorlago | si scontra con un pullman mentre è in bici | morto un uomo di 73 anni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023)nella mattinata di sabato (29 aprile). Undi 73residente a Villongo ha perso la vitaera in sella alla suacletta a causa di un incidente con un. Il sinistro sarebbe avvenuto dopo le 11 su via Bonetti, una delle arterie principali del paese, ex provinciale 89, nei dintorni del cimitero e del supermercato MD. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: secondo le prime ricostruzioni, l’stava pedalando insieme ad un gruppo di amici quando avrebbe urtato il bus che lo stava sorpassando. Sul posto anche l’intervento dell’elisoccorso, che però si è rivelato vano. Il settantatreenne èsul colpo. La Polizia Locale dell’Unione comunale dei Colli si sta ...