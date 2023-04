Dove vedere il red carpet del Met Gala 2023 in streaming

Leggi su gqitalia

(Di sabato 29 aprile 2023) Manca pochissimo al primo lunedì di maggio, quando le celeb meglio vestite del mondo si riuniranno per celebrare il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art sul tappeto rosso più movimentato dell'anno. Anche se non siete stati invitati, potete sintonizzarvi sul sito di Vogue e sulle piattaforme sociali (YouTube, Instagram, Facebook e Twitter) per seguire l'intera serata. A partire dalle 18:30 EST del 1° maggio (mezzanotte e 30 nostre), il livestream ufficiale del Metsarà condotto da La La Anthony, Derek Blasberg e Chloe Fineman, mentre Emma Chamberlain tornerà da corrispondente di Vogue sul red. (Emma avrà un altro incontro virale con Jack Harlow? Solo il tempo potrà dirlo). Nel frattempo Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa e la direttrice di Vogue Anna Wintour saranno i co-presidenti ...