“Dopo il ritiro…” L’ex Juve Chiellini spiazza | ecco cosa vorrebbe fare

(Di sabato 29 aprile 2023)calciatore dellaparla del suo futuro.ha rivelato in una lunga intervista l’attuale difensore dei Los Angeles FC.l’addio alla, Giorgiosta conducendo la seconda parte della sua carriera in MLS. Il difensore ex bianconero attualmente nei Los Angeles FC ha però parlato difarà una volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Senza sosta, si ripartirà, poi, il giorno, con tanti appuntamenti e tante sorprese, come la presenza in studio del Pampa Roberto Sosa e di Fabiano Santacroce oltre che degli influencer del ...Sillari mette la trasformazione difficile dall'angolo e accorcia a - 3, poi, cinque minuti, ... L'Italia ha infatti tributato un lungo applauso a Sara Barattin nel giorno del suo, simbolo ......mondo in carica aveva addirittura ammesso di voler prendere seriamente in considerazione il... soprattuttole altre dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo ele scintille con George ...