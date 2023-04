Dopo aver riconosciuto il diritto alle unioni civili | è ingiusto escludere il diritto di una coppia omogenitoriale a vedere riconosciuti se stessi come genitori Ma la maternità surrogata è davvero una soluzione?

Leggi su iodonna

(Di sabato 29 aprile 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Da ragazzi nessuno di noi era sfiorato dall’idea che essere donna fosse meglio che essere uomo. Per questo ricorderò per sempre quando un nostro compagno un poco più grande ci disse: «Vi sbagliate. Noi non conosceremo mai le sensazioni che provoca la. Il dolore, ma anche l’immensa soddisfazione di dare una vita». Ecco, la questione impropriamente chiamata “utero in affitto” mi fa venire in mente che alla donna che porta in grembo e dà alla luce un figlio altrui resta il dolore, resta forse anche la soddisfazione di dare una vita; ma non resta il figlio, non resta quella vita. Leggi anche › Coppie omosessuali e figli, gli psicologi: «Il danno per i bimbi è solo nello stigma» ...