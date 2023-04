Donatore seriale di sperma fermato dal tribunale | “Ha oltre 500 figli | ora basta”

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Unolandese ha ordinato a un uomo che si ritiene possa essere padre biologico di circa 550 bambini di fermarsi. L’uomo oggetto del provvedimento, Jonathan Meijer, è un musicista di 41 anni e avrebbe donato il proprioa svariate cliniche. Balzato alle cronache già nel 2017 in quantodi”, Meijer non era stato peròe ora viene accusato di aver violato le linee guida nazionali che prescrivono che una persona possa avere al massimo 25da donazione di gameti. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ha donato il suo seme in diverse cliniche nei Paesi Bassi e in altri 13 paesi contribuendo così a fare nascere, nell’arco di 15 anni, centinaia e centinaia di bambini. Ilè intervenuto dopo che una ...