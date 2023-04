Dona sperma e ha 550 figli | disastro in tribunale | un caso sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Unolandese ha ordinato a un uomo di smettere dire il suo. Il 41enne, identificato dai media olandesi solo come "Jonathan M.", è sospettato di essere il padre di 550 bambini. "Il punto è che questa rete di parentela con centinaia di fratellastri e sorellastre è troppo grande e gli interessi dei bambini sono troppo importanti, ed è per questo che è vietato a questo signorere altro", ha detto un portavoce deldopo la sentenza. In pratica si è ritenuto "sufficientemente plausibile" che possano esserci conseguenze psicosociali negative per i bambini, come problemi psicologici legati all'identità e timori di incesto. Il giudice preliminare ha anche stabilito una sanzione di 100mila euro nelin cui l'uomo doni nuovamente lo ...