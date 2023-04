Dl Lavoro | Bonafè | ' senza ' Opzione donna' è ennesimo bluff'

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Mi auguro che nel Decreto, che il governo Meloni vuole approvare in fretta e furia il 1 maggio, ci siano misure efficaci e non solo norme spot". Lo afferma la deputata dem Simona, vicepresidente del Gruppo Pd, in merito al decreto che verrà licenziato lunedì prossimo dall'esecutivo. "Ai redditi delle famiglie, duramente colpite dalla crisi energetica e dall'inflazione, non può certamente bastare il taglio di poche decine di euro per i redditi bassi o l'innalzamento dei fringe benefit, che riguarda soltanto una piccola platea di lavoratori. Spero che nel provvedimento, dopo le promesse mancate di questi mesi, venga almeno riproposta ‘' con parametri meno stringenti. In caso contrario, sarebbe l'ennesima beffa per le lavoratrici italiane”.

