(Di sabato 29 aprile 2023)- Ladi Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storicodella sua storia. Nel match valido per la sesta giornata della poule...

- LaFemminile di Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico scudetto della sua storia. Nel match valido per la sesta giornata della poule scudetto della Serie ...- Un posto per la Champions.- Milan di questo pomeriggio vale tantissimo, Mourinho e Pioli lo sanno e non vogliono ... Segui ladel match ......quella valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A e vede di fronte lae il ... sono reduci dal pesante 3 - 1 patito sul campo di unaconcorrente nella corsa all'Europa ...

Diretta Roma-Fiorentina femminile 2-1: è scudetto giallorosso! Corriere dello Sport

2' di lettura 29/04/2023 - Ci sarà anche Civitanova sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Ce l’ha fatta Carlo Aprea, in arte Still Charles: è infatti risultato uno dei tre vincitori di “1M ...Grazie al quinto successo di fila nella poule per il titolo, le ragazze di Spugna scuciono dalle maglie delle bianconere il titolo tricolore: sono loro la prima forza del campionato riformato, posto n ...