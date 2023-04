DIRETTA MotoGP | Sprint Race GP Jerez 2023 LIVE | Espargarò favorito | Bagnaia cerca il podio

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 14.39 L’Italia vanta complessivamente 13 affermazioni nel GP iberico. Alle sette già citate del Dottore e a quella recentissima di, si aggiungono i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968, 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006). 14.37 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. tra il 1979 e il 1982 (nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è stata replicata da Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003). 14.36 GP SPAGNA – VITTORIE TOP CLASS7 – ROSSI Valentino (ITA)2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016 4 – DOOHAN Michael (AUS) 1991, 1992, 1994, 1996 3 – ...

Sprint Race Gp Spagna,2023. Circuito di Jerez de la Frontera, 29 marzo 2023 GIRI SITUAZIONE 0/0 Partenza alle 15 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain...Alle 15 i piloti dellatorneranno in pista per la Sprint di Jerez. Aleix Espargaró scatterà dalla pole, in prima ... Tutto insu Sky Sport ...La giornata sarà trasmessa interamente intv sui canali di Sky Sport dedicati alla(canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro, le qualifiche e la Sprint saranno ...

MotoGP, la gara Sprint del GP Spagna (Jerez) in diretta LIVE alle 15 Sky Sport

GP Jerez Diretta Sprint Race - Carissimi amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento della Sprint Race del Gran Premio di Jerez de La Frontera! A partire dalle 15:00 inizieremo la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.37 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’ha ...