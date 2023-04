DIRETTA MotoGP | Sprint Race GP Jerez 2023 LIVE | 3° Bagnaia | cade Espargarò

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA -4 8° Vinales, 9° Bezzecchi, 10° Marini, 11° Di Giannantonio, 12° Quartararo. -4 Pazzesca battaglia tra Oira e Pedrosa per il 5° posto. Caduta di Mir. -4perde contatto, ora si trova a 7 decimi dalla coppia Miller-Binder. Che KTM! -5 Martin attacca, lo supera, ma finisce largo e l’italiano conserva la terza piazza, ma sta faticando. -5si mantiene guardingo dietro le due KTM. -6 CADUTA PER ALEIX ESPARGARO’! Che occasione persa per l’Aprilia! -6 Bezzecchi supera Marini ed è 10°. -6 Attenzione ade Oira che montano entrambi due gomme medie. -6 Miller, Binder,, Martin,, Oira e ...

Tutti gli aggiornamenti insu Sky Sport Uno, Sky SportI piloti si riposizionano sulla griglia per la seconda partenza della Sprint01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronacadella Sprint di Jerez de la Frontera , sede della quarta gara del campionato mondiale 2023 della classe regina. I 23 centauri sono ...Sprint Race Gp Spagna,2023. Circuito di Jerez de la Frontera, 29 marzo 2023 GIRI SITUAZIONE 0/0 Partenza alle 15 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain...

MotoGP, la gara Sprint del GP Spagna (Jerez) in diretta LIVE Sky Sport

La MotoGP in pista a Jerez per l'ultima sessione di prove libere, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:10. Poi le qualifiche dalle… Leggi ...Diretta MotoGP - Sta per iniziare la Sprint al GP di Spagna: Aprilia e Espargarò sono agguerriti, assente Bastianini: Ducati riuscirà a recuperare