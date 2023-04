DIRETTA F1 | GP Baku 2023 LIVE | Leclerc leader nella Sprint dopo la partenza | Safety Car in pista

è infatti in programma la prima di sei sprint race disseminate tra le prove del Mondiale 2023 di Formula 1 . Al vincitore 8 punti, al secondo 7 e via a scalare fino all'ottavo posto, che vale ...e ben trovati alla nuovatesutale, per seguire la Sprint Race del GP d'Azerbaijan. Luogo: Circuito di01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta della prima Sprint del 2023 ain Azerbaigian. Leclerc e la Ferrari a caccia del primo sorriso del 2023 Charles Leclerc parte in pole position, al suo fianco come nel 2022 ci sarà ...

F1, GP Baku: Sprint Race in diretta live da Azerbaijan. Leclerc, pole anche nello Shootout Sky Sport

Dopo l'exploit nella shootout del mattino, la Ferrari di Leclerc in pole position davanti a Sergio Perez. Verstappen in seconda fila. Cento chilometri, al vincitore otto punti ...