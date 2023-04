DIRETTA F1 | GP Baku 2023 LIVE | alle 15 30 la partenza della Sprint Race | Leclerc in pole position

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per il Gran Premio dell’Azerbaigian, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca qualifiche shootout – Griglia di– Come vedere lain tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dell’Azerbaigian, valido come quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quest’oggi va in scena la prima mini gara (sulle sei previste in calendario) dell’anno, che si disputerà sul ...