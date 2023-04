Diletta Leotta con il pancione sempre più grande | sta in formissima – FOTO

(Di sabato 29 aprile 2023) La bella catanese reginetta di Dazn e di Radio 105 mostra uno stato di forma eccezionale con unpiù. La futura mamma indossa un completino e mostra un look strepitoso See image gallery at gossipitalia.newspresto sarà mamma di una bambina. La bella conduttrice sportiva non ha mollato un attimo il lavoro e tra un’intervista a Dybala e la partita della settimana si mostra anche con uno splendido completino premaman, che consiglia alle future mamma. Ovviamente sarà un post di sponsorizzazione, ma ciò non toglie che la bella catanese sfoggia una forma eccezionale e unpiù evidente.sta benissimo, le sue forme forse più accentuate sulle gambe e sul seno la rendono ...

Diletta Leotta incinta a spasso con Loris Karius. Loris Karius è alto quasi 1,90 per 87 chili di peso, e protegge Diletta con dolcezza, mentre lei lo guarda (dal basso) con amore. La conduttrice ha scelto un look casual premamam. Diletta Leotta sfoggia il pancino a spasso a Milano con Loris Karius.

La conduttrice sportiva e il portiere tedesco non stanno più nella pelle. La loro bimba nasce in agosto e si vede: le curve di lei lievitano e l'amore trionfa ...Allenamento in rosa per Diletta Leotta. Il buongiorno della conduttrice, incinta di alcuni mesi, è colorato e con pancione in vista che cresce ...