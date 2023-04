“Dilaniata | 36 ore di dolore” Dopo la felicità il racconto choc dell’ex UeD | momenti difficili in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Lo scorso 25 aprile è diventata mamma per la prima volta e nelle ultime ore ha voluto raccontare ai suoi tanti follower queicosì delicati ed emozionanti. Non sono mancati i dettagli da partecorteggiatrice di Uomini e Donne che –l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi – è diventata una nota influencer. La nascita della sua bimba arriva al termine di nove mesiin cui ha portato avanti la gravidanza da sola dal momento che la relazione con l’ex fidanzato è arrivata al capolineal’annuncio della dolce attesa. “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza,un mese diaverlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, ...