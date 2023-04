Digitalbits | «i contratti di sponsorizzazione con Inter e Roma sono stati conclusi con Zytara labs»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Sia l’che lahanno deciso di rimuovere dalla maglia lo sponsor, accusata di non pagare il dovuto alle squadre secondo idi sponsorship. La società ha risposto con un comunicato: «foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brandnel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain»., lo sponsor di maglia di, ha quindi voluto rispondere alle accuse dei club. Le ultime notizie riportano della decisione dei due club di Seria A di rimuovere il brand dalla maglia. Nel caso dei nerazzurri mancano i pagamenti di tutto il 2022/23. Mentre per ...