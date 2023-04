Devillady vol 1 Recensione | NSFW | più cruda ed esplicita che mai!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Come spiegare cosa sia, e perchè stia scrivendo ladel vol.1 neo ri-edito da Planet Manga? Se non avete mai letto un fumetto di Go Nagai partiamo male, ma a tutto c’è rimedio. In breve,è un cut più crudo, quasi erotico su una giovane che riceve, più o meno, i poteri di Devil Man. Più di un “what if”: un vero e proprio sequel per cui è necessario conosciate almeno le basi delle opere precedenti dell’autore. Averle lette aiuta, ma non è obbligatorio. Le tre A di Leo Ortolani: Azione – Avventura – At*tte In un volume del suo celebre Ratman, Leo Ortolani illustra le tre A del perfetto manga per ragazzi: Azione, Avventura e At*tte. Non ironicamente, inci sono tutte e tre. La trama è semplicissima, nel primo, corposo, volume in oggetto si passa attraverso tutte le fasi che ...